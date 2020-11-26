Мишустин потребовал от министров лично вылетать на места ЧС
Члены правительства России должны лично вылетать на места чрезвычайных происшествий, чтобы оперативно помогать людям, передает ТАСС слова главы российского кабмина Михаила Мишустина.
Заслушав по видеосвязи из Владивостока доклад главы Минвостокразвития Алексея Чекункова о ликвидации в Приморье последствий аномального циклона, Мишустин попросил всех членов правительства в случае возникновения чрезвычайной ситуации вылетать на место, чтобы оперативно координировать работу по оказанию помощи.
В настоящий момент более 9,5 тысячи человек остаются без электричества в Приморском крае. В среду сообщалось, что правительство РФ выделит Приморскому краю материальные и финансовые средства в размере 700 миллионов рублей для ликвидации последствий ледяного дождя во Владивостоке, регион ожидает поставки, генераторов, башенных кранов, изоляторов и кабелей, которые помогут восстановить работу поврежденных электросетей.
Ледяной дождь и шторм прошли в Приморье 19 ноября. Из-за непогоды линии электропередач оборвались, часть инфраструктуры Владивостока была разрушена. Более 180 тысяч человек остались без электроэнергии и теплоснабжения. Глава региона Олег Кожемяко 20 ноября объявил о введении режима ЧС.
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