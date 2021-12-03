Последний пострадавший при стрельбе в пермском вузе покинул больницу

Последний из пострадавших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете в сентябре этого года покинул больницу после лечения. Об этом сообщили в региональном отделении Минздрава.

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Отмечается, что пациент находился на реабилитации в медучреждении Москвы, и уже вчера был направлен в Пермь. При этом большинство пострадавших при стрельбе в госуниверситете были госпитализированы в Перми, они покинули больницы уже в октябре.

Стрельбу в вузе устроил 18-летний Тимур Бекмансуров. В результате погибли шесть человек, 28 пострадали. Дзержинский районный суд Перми до 13 декабря отправил злоумышленника в СИЗО.

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ФОТО: Пресс-служба МЧС
ТЕГИ:БольницаПострадавшиеСтрельбаПермь
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