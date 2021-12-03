Последний пострадавший при стрельбе в пермском вузе покинул больницу

Отмечается, что пациент находился на реабилитации в медучреждении Москвы, и уже вчера был направлен в Пермь. При этом большинство пострадавших при стрельбе в госуниверситете были госпитализированы в Перми, они покинули больницы уже в октябре.

Стрельбу в вузе устроил 18-летний Тимур Бекмансуров. В результате погибли шесть человек, 28 пострадали. Дзержинский районный суд Перми до 13 декабря отправил злоумышленника в СИЗО.

