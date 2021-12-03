Последний пострадавший при стрельбе в пермском вузе покинул больницу
Последний из пострадавших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете в сентябре этого года покинул больницу после лечения. Об этом сообщили в региональном отделении Минздрава.
Отмечается, что пациент находился на реабилитации в медучреждении Москвы, и уже вчера был направлен в Пермь. При этом большинство пострадавших при стрельбе в госуниверситете были госпитализированы в Перми, они покинули больницы уже в октябре.
Стрельбу в вузе устроил 18-летний Тимур Бекмансуров. В результате погибли шесть человек, 28 пострадали. Дзержинский районный суд Перми до 13 декабря отправил злоумышленника в СИЗО.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,7 млн+32 930 / сут.
Умерли
32 930+-244 710 / сут.
Выздоровели
8,4 млн+36 514 / сут.
- Минтруда предложило назначать пенсионные выплаты онлайн
- Прилетевшие в Россию из ЮАР пассажиры сдали положительный ПЦР-тест на COVID-19
- Памфилова призвала не спешить с переходом на электронное голосование
- Facebook, Google и TikTok оштрафовали в России на 111,6 млн рублей
- «Нафтогаз» выплатит Нацкомиссии Украины $ 42 тысячи штрафа
- Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в четырех регионах
- Умерла бабушка Ивана Урганта
- Премьер Белоруссии заявил о введении контрсанкций против Запада
- Убивший бывшую жену ветеран МВД остался на свободе
- Воробьев заявил о радикальном снижении числа заболевших COVID-19 в Подмосковье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru