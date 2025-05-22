После взрыва газа в Ставрополе повреждено более 40 квартир

Более 40 квартир были повреждены в результате взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Ставрополе 21 мая. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Ведомство уточнило, что на 18-м этаже здания на улице Тухачевского произошли взрыв газовоздушной смеси и возгорание.

«Уничтожены две квартиры и пять квартир повреждены, также повреждены 66 автомобилей... В соседнем здании повреждено остекление и часть балконов 37 квартир», - отметили в МЧС.

Как сообщил мэр Ставрополя Иван Ульянченко, угрозы обрушения дома после взрыва нет, системы жизнеобеспечения работают штатно. Специалисты приступили к восстановительным работам и занимаются остеклением в соседнем доме.

Ранее Минздрав Ставропольского края сообщил, что после взрыва газа в столице региона пострадали три человека.

