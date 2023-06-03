Порт Тикси в Якутии открыли для иностранных судов

Иностранные суда смогут заходить в порт Тикси, расположенный на побережье моря Лаптевых на севере Якутии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Отмечается, что такое решение создаст условия для старта инвестиционного проекта по строительству глубоководного порта-хаба.

Уточняется, что грузооборот порта может составить около 30 млн тонн в год.

Ранее Мишустин подписал постановление, согласно которому льготная кредитная программа для представителей малого и среднего бизнеса запускается в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:ЯкутияМихаил МишустинТранспорт

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