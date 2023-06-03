Порт Тикси в Якутии открыли для иностранных судов

Кабмин: порт Тикси включен в перечень морских портов, открытых для захода иностранных судов Гладков: за сутки по Шебекинскому городскому округу Белгородской области выпущено около 400 боеприпасов СМИ: дрон со взрывчаткой взорвался на территории нефтеперерабатывающей станции в Смоленской области Петреус: ВСУ не смогут захватить Крым Фейсал Аль-Сауд: Эр-Рияд заинтересован в дальнейшем развитии связей с БРИКС