Мишустин пообещал дальнейшее стимулирование спроса на промпродукцию

Мишустин также отметил, что в стране продолжится процесс унификация отечественных стандартов, а также расширение доступа российских производителей к государственным и корпоративным закупкам.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», институт бизнес-омбудсмена предложил ввести государственный кешбэк на отечественную электронику с российскими операционными системами, а также сертификаты/кешбэк на часть стоимости продукции отечественной лёгкой промышленности в рамках усилий по поддержке бизнеса.

