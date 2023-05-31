Мишустин пообещал дальнейшее стимулирование спроса на промпродукцию

Российские власти продолжит заниматься стимулированием спроса на продукцию отечественной промышленности. Это пообещал председатель правительства Михаил Мишустин в видеообращении к участникам коллегии министерства промышленности и торговли.

По словам премьер-министра, с этой целью правительство и дальше будет применять практику офсетных контрактов, задействовать механизмы государственно-частного партнерства, передает RT.

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Мишустин также отметил, что в стране продолжится процесс унификация отечественных стандартов, а также расширение доступа российских производителей к государственным и корпоративным закупкам.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», институт бизнес-омбудсмена предложил ввести государственный кешбэк на отечественную электронику с российскими операционными системами, а также сертификаты/кешбэк на часть стоимости продукции отечественной лёгкой промышленности в рамках усилий по поддержке бизнеса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкономикаМихаил МишустинПромышленность

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