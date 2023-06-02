В новых регионах России появится программа льготного кредитования МСП
Льготная кредитная программа для представителей малого и среднего бизнеса запускается в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Кредиты будут выдаваться под поручительство Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства по ставке до 10% сроком до 3 лет.
«Максимальный размер займа – 50 млн рублей. Взять льготный кредит предприниматели смогут до конца 2025 года. <...> Планируемый объем выдачи таких кредитов – 10 млрд рублей», — указали в кабмине.
Отмечается, что 2 млрд заемщикам предоставят в текущем году.
Ранее Мишустин назвал неплохими темпы восстановления новых регионов и призвал не сбавлять их, напоминает Ura.ru.
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