В новых регионах России появится программа льготного кредитования МСП

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Кредиты будут выдаваться под поручительство Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства по ставке до 10% сроком до 3 лет.

«Максимальный размер займа – 50 млн рублей. Взять льготный кредит предприниматели смогут до конца 2025 года. <...> Планируемый объем выдачи таких кредитов – 10 млрд рублей», — указали в кабмине.

Отмечается, что 2 млрд заемщикам предоставят в текущем году.

Ранее Мишустин назвал неплохими темпы восстановления новых регионов и призвал не сбавлять их, напоминает Ura.ru.

