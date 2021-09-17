Попова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация в России остается стабильной, но напряжённой, сообщает ТАСС.

По её словам, количество заболевших снижается в 53 субъектах РФ, в 21 регионе «наблюдается стабильная картина» без снижения и роста, однако в 11 субъектах фиксируется рост заболеваемости.

«За предыдущую неделю динамика снижения сохраняется, это динамика восьми недель. Но вместе с тем первая декада сентября сыграла свою роль, и темпы снижения замедлились», - резюмировала Попова.

Ранее в российском оперштабе заявили, что за минувшие сутки в стране выявлено 19 905 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКоронавирусРоспотребнадзорАнна Попова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры