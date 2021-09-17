Попова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация в России остается стабильной, но напряжённой, сообщает ТАСС.

По её словам, количество заболевших снижается в 53 субъектах РФ, в 21 регионе «наблюдается стабильная картина» без снижения и роста, однако в 11 субъектах фиксируется рост заболеваемости.

«За предыдущую неделю динамика снижения сохраняется, это динамика восьми недель. Но вместе с тем первая декада сентября сыграла свою роль, и темпы снижения замедлились», - резюмировала Попова.

Ранее в российском оперштабе заявили, что за минувшие сутки в стране выявлено 19 905 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает RT.

