Политолог рассказал о преимущества подмосковных антикоронавирусных мер
Власти Подмосковья из-за увеличения случаев заражения коронавирусной инфекцией в предстоящую среду, 21 октября, введут дополнительные ограничения. Выставки, музеи, а также массовые спортивные мероприятия будут запрещены, сотрудников рекомендуют переводить на «удаленку», а пожилым советуют оставаться дома.
Эти меры помогут избежать локдауна, сказал «Радио1» политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.
Он рассказал, что в регионе делегирование полномочий по контролю за соблюдением противокоронавирусных мер на уровень муниципалитетов себя оправдало. По его словам, на районном уровне есть средства и возможности, чтобы контролировать соблюдение этих мер.
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