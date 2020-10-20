Политолог рассказал о преимущества подмосковных антикоронавирусных мер

Власти Подмосковья из-за увеличения случаев заражения коронавирусной инфекцией в предстоящую среду, 21 октября, введут дополнительные ограничения. Выставки, музеи, а также массовые спортивные мероприятия будут запрещены, сотрудников рекомендуют переводить на «удаленку», а пожилым советуют оставаться дома.

Эти меры помогут избежать локдауна, сказал «Радио1» политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

Он рассказал, что в регионе делегирование полномочий по контролю за соблюдением противокоронавирусных мер на уровень муниципалитетов себя оправдало. По его словам, на районном уровне есть средства и возможности, чтобы контролировать соблюдение этих мер.



