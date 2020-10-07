Полигон ядохимикатов на Камчатке рекультивируют в обязательном порядке
Козельский полигон ядохимикатов на Камчатке будет рекультивирован вне зависимости от того, была ли там утечка токсичных веществ. Об этом объявил губернатора края Владимир Солодов на встрече с представителем российского отделения Greenpeace, передает ТАСС.
Следственный комитет РФ сегодня возбудил уголовное дело сразу по двум статьям в связи с загрязнением и гибелью морских животных в акватории Камчатки. В рамках расследования выявляются все возможные источники загрязнения, в том числе с территорий полигонов, которые прилегают к акватории Авачинского залива и прибрежной полосе Халактырского пляжа.
Уже точно установило, что в период с 1 сентября по 3 октября в акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, в бухтах Бабья, Большая Лагерная и Малая Лагерная морская среда оказалась загрязнённой нефтесодержащими фракциями, включая фенол.
Есть пострадавшие и среди людей. Так, у двух серфингистов ухудшилось самочувствие, после нахождения в воде. Медики диагностировали у них химические ожоги роговицы глаз.
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