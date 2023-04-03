Пол на платформе станции «Лианозово» салатовой ветки метро уложен на 61%
Работы по укладке гранита на полу платформы строящейся станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии московского метро выполнены уже не менее, чем на 61%. Такую статистику привёл заместитель мэра российской столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Он рассказал об особенностях проводимой архитектурной отделки платформы.
«На полу уложено более тысячи квадратных метров светло-серого Сибирского гранита. На путевых стенах полностью установлены крепления для будущей облицовки. Такого же рода приспособления монтируются на потолке и колоннах», – уточнил заммэра.
В ходе строительства станции «Лианозово» установлены системы вентиляции, отопления, водоснабжения, проложено восемь шахт дымоудаления. Кроме того, завершены строительные работы в тягово-понизительной подстанции, вскоре там предстоит смонтировать оборудование.
Согласно проекту, ведущим элементом дизайна станции определена анфилада из светлых и темных участков, которые последовательно будут примыкать друг к другу. Об этом рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик по строительству новых линий и станций метро) Юрий Кравцов.
После сдачи станции «Лианозово» в эксплуатацию и её открытия, пассажиру получат возможность сделать пересадку между Люблинско-Дмитровской линией, платформой первого Московского центрального диаметра и наземным общественным транспортом. На отрезке продолжения салатовой ветки подземки строятся также станции «Яхромская» и «Физтех». Они позволят улучшить транспортное обслуживание четырёх районов - Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Лианозово - а также поселка Северный. Экономия времени в пути составит до 20 минут.
«Мосинжпроект» отмечает в этом году своё 65-летие. Компания построила и ввела в эксплуатацию шесть станций на Люблинско-Дмитровской линии метро. В ноябре 2022 года состоялся запуск важного объекта самого крупного в столице транспортно-пересадочного узла «Окружная». Речь идёт о северном вестибюле подземки. Это облегчило жизнь пассажирам наземного транспорта, МЦК, МЦД-1, метро, а также в целом жителей Тимирязевского района.
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