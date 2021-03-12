Поклонская заявила, что может возглавить прокуратуру Крыма

Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила, что не будет выдвигаться в Госдуму на новый срок.

«Предложений [избираться в Госдуму] никаких не было. Но я пойду дальше, а куда — увидим», — сказала она в интервью РИА Новости, отметив, что была готова снова пойти в Госдуму по спискам «Единой России», однако от партии ей не сделали предложений.

Также Поклонская опровергла сообщения о том, что она может возглавить один из городов в Крыму.

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«У меня в планах такого нет», - заявила парламентарий, добавив, что может вернуться на службу в прокуратуру.

«Если говорить о том, что я могу возглавить в Крыму, то это, скорее всего, прокуратура, которую сама и создала», - цитирует Поклонскую Ura.ru.

Поклонская добавила, что за время работы в Госдуме были ошибки, и она сделала из них выводы. По словам депутата, работа в нижней палате парламента ее многому научила.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:КрымГосдумаНаталья Поклонская
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