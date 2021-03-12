Поклонская заявила, что может возглавить прокуратуру Крыма

Экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила, что не будет выдвигаться в Госдуму на новый срок.

«Предложений [избираться в Госдуму] никаких не было. Но я пойду дальше, а куда — увидим», — сказала она в интервью РИА Новости, отметив, что была готова снова пойти в Госдуму по спискам «Единой России», однако от партии ей не сделали предложений.

Также Поклонская опровергла сообщения о том, что она может возглавить один из городов в Крыму.