Похолодание после оттепели придет в столицу РФ в конце недели

Понижение температуры воздуха в европейской части России, включая Москву, ожидается не ранее ближайших выходных. Всю рабочую неделю температурный фон будет на 5-6 °C превышать среднегодовые значения для начала февраля, прогнозирует научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Нынешнее потепление вызвано антициклоном в северной части Скандинавского полуострова, который смещается на Кольский полуостров. Именно такая динамика к середине текущей недели принесёт на европейскую территорию тёплые воздушные массы.