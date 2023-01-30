Похолодание после оттепели придет в столицу РФ в конце недели
Понижение температуры воздуха в европейской части России, включая Москву, ожидается не ранее ближайших выходных. Всю рабочую неделю температурный фон будет на 5-6 °C превышать среднегодовые значения для начала февраля, прогнозирует научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Нынешнее потепление вызвано антициклоном в северной части Скандинавского полуострова, который смещается на Кольский полуостров. Именно такая динамика к середине текущей недели принесёт на европейскую территорию тёплые воздушные массы.
По данным синоптиков, в российской столице прогнозируется умеренно-спокойная погода, только в понедельник и вторник усиление ветра в порывах до 17-18 метров в секунду. Снег, то в отдельных районах Москвы возможна метель. Температура воздуха в ближайшие четыре дня будет держаться в диапазоне от 0 до - 3°C.
В субботу, 4 февраля ночью уже возможно понижение до – 8 °C, днем -3…-4 °C. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в воскресенье ночные температуры составят – 10…- 5 °C, днём ожидается – 3 – 5 °C.
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