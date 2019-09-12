Погода в Москве бьет температурные рекорды
12 сентября16:07
В Москве 12 сентября побит температурный рекорд 1955 года. Об этом сообщили в Гидрометцентре. Метеорологи зафиксировали на метеостанции на ВДНХ в четверг плюс 25,6 градуса.
При этом воздух продолжает прогреваться, поэтому не исключено, что будет побит еще один рекорд - 1932 года, отмечает RT.
Ранее сообщалось, что 11 сентября в столице был побит температурный рекорд 1972 года — температура достигла отметки в плюс 26,3 градуса.
Резкое похолодание придет в столичный регион уже в субботу.
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