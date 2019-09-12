Погода в Москве бьет температурные рекорды

В Москве 12 сентября побит температурный рекорд 1955 года. Об этом сообщили в Гидрометцентре. Метеорологи зафиксировали на метеостанции на ВДНХ в четверг плюс 25,6 градуса.

При этом воздух продолжает прогреваться, поэтому не исключено, что будет побит еще один рекорд - 1932 года, отмечает RT.

Ранее сообщалось, что 11 сентября в столице был побит температурный рекорд 1972 года — температура достигла отметки в плюс 26,3 градуса.

Резкое похолодание придет в столичный регион уже в субботу.

