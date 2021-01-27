Подмосковные стационары возвращают к плановой работе после пандемии

Количество заражений коронавирусом в Московской области сокращается, это позволяет приступить к возвращению к профильной работе клиник, перепрофилированных под приём больных с COVID-19.

Ранее в них создали порядка 20 тысяч новых коек для больных коронавирусом, однако сейчас медучреждения, которые специализируются на хирургии, кардиологии, педиатрии, родовспоможении начнут возвращаться к основной работе.

При этом в Подмосковье продолжают вакцинировать от коронавируса, уже привито порядка 60 тысяч человек., включая 20 тысяч пожилых граждан. Работают передвижные центры вакцинирования, передает «Радио1».

Тем временем «Свободная пресса» задумалась о том, как может измениться жизнь после пандемии.

