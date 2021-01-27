Подмосковные стационары возвращают к плановой работе после пандемии
Количество заражений коронавирусом в Московской области сокращается, это позволяет приступить к возвращению к профильной работе клиник, перепрофилированных под приём больных с COVID-19.
Ранее в них создали порядка 20 тысяч новых коек для больных коронавирусом, однако сейчас медучреждения, которые специализируются на хирургии, кардиологии, педиатрии, родовспоможении начнут возвращаться к основной работе.
При этом в Подмосковье продолжают вакцинировать от коронавируса, уже привито порядка 60 тысяч человек., включая 20 тысяч пожилых граждан. Работают передвижные центры вакцинирования, передает «Радио1».
Тем временем «Свободная пресса» задумалась о том, как может измениться жизнь после пандемии.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+17 741 / сут.
Умерли
71 076+594 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+27 922 / сут.
- Путин возложил цветы в Александровском саду в честь снятия блокады Ленинграда
- Шнуров подал заявление в полицию на Пригожина
- ЮАР и РФ разработают план сотрудничества по вакцине «Спутник V»
- В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий не ниже инфляции
- ЕС потребовал от AstraZeneca поставок вакцины от COVID-19 в полном объёме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru