Подмосковные охотники оштрафованы на 3 млн рублей

Подмосковные охотники за 9 месяцев оштрафованы на более чем 3 млн рублей.

Как сообщили «Радио1» в областном Минсельхозпроде, за это время выявлено 529 административных правонарушений, 19 из них переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.

Ранее первый зампред центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов в эфире НСН рассказал о необходимых мерах защиты популяции краснокнижных амурских тигров и предложил вооружать работников заповедников

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ФОТО: РИА Новости
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