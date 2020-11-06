Подмосковные охотники оштрафованы на 3 млн рублей

Подмосковные охотники за 9 месяцев оштрафованы на более чем 3 млн рублей.

Как сообщили «Радио1» в областном Минсельхозпроде, за это время выявлено 529 административных правонарушений, 19 из них переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.

Ранее первый зампред центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов в эфире НСН рассказал о необходимых мерах защиты популяции краснокнижных амурских тигров и предложил вооружать работников заповедников

