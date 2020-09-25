За Павлика ответят: Заповедники предложили вооружить после убийства тигра
Первый зампред центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов в эфире НСН рассказал о необходимых мерах защиты популяции краснокнижных амурских тигров.
Краснокнижного амурского тигра Павлика в Амурской области убили браконьеры, возбуждено уголовное дело, сообщили в местной прокуратуре. Начата проверка в отношении регионального управления по охране животного мира. Тигренка Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы феврале 2019 года вместе с матерью, она охотилась на собак в селе Алексей-Никольское Приморского края. Мать в дальнейшем отправили в зоопарк Красноярского края, а подросшие Павлик и Елена с 23 мая находились на воле.
Первый зампред центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов в эфире НСН рассказал о мерах, которые могут предотвратить повторение подобных случаев в будущем.
«Виновного надо найти и примерно наказать. Ведь убивают ради денег, и если наказание будет более суровым и неотвратимым, то все будут задумываться, стоит ли овчинка выделки. С одной стороны, надо ужесточать наказание, с другой – обеспечивать охрану, вплоть до вооружения сотрудников заповедников, формирования патрульных служб, потому что территории заповедников стали больше, а людей сильно не прибавилось», - рассказал Расулмухамедов.
Амурский тигр - один из самых редких хищников на планете, он занесен в Международную Красную книгу. В последний раз эксперты насчитали в России всего 580-600 особей.
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