Подмосковные клубы «Активное долголетие» временно ушли в онлайн

В Подмосковье клубы для людей старшего поколения «Активное долголетие» временно ушли в онлайн после, того как власти региона рекомендовали им по возможности оставаться дома.

Как передает «Радио 1», занятия продолжатся в удаленном режиме.

Клубы также закрывали во время первой волны коронавируса, их открыли с 1 августа.