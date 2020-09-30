Подмосковные клубы «Активное долголетие» временно ушли в онлайн

В Подмосковье клубы для людей старшего поколения «Активное долголетие» временно ушли в онлайн после, того как власти региона рекомендовали им по возможности оставаться дома.

Как передает «Радио 1», занятия продолжатся в удаленном режиме.

Клубы также закрывали во время первой волны коронавируса, их открыли с 1 августа.

«Московское долголетие» получило высокую оценку международных экспертов

Ранее участники проекта «Активное долголетие» выбрали любимые города Подмосковья. Самыми посещаемыми городами стали Коломна, Дмитров и Сергиев Посад. Кроме того, по словам главы регионального комитета по туризму Натальи Галкиной, активнее всего на экскурсии в другие города ездят пожилые люди из Королева, Балашихи и Долгопрудного.

Проект «Активное долголетие» для жителей Подмосковья запустили в октябре 2019 года. Программа включает медицинскую поддержку, посещений «Клуба активного долголетия», бесплатные экскурсии и спортивные активности. Как рассказала телеканалу «360» заместитель председателя правительства Подмосковья Ольга Забралова, программа пользуется большим спросом у старшего поколения региона.

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ФОТО: Flickr.com\Roman Sivak
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