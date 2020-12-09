Подмосковные катки подготовят к зимнему сезону к 20 декабря
Работы по подготовке лыжных трасс и катков Подмосковья к зимнему сезону планируется завершить до 20 декабря. Об этом рассказал глава областного Министерства благоустройства Михаил Хайкин. Он отметил, что к приёму посетителей готовят 164 катка, а также 126 территорий, на которых оборудована лыжня, сообщает «Радио 1».
Между тем, Дмитрий Песков прокомментировал инцидент на катке на Красной площади, где распорядитель не пропустила его на открытие без пропуска.
«Пустили, как и всех. Обидно не было», — рассказал пресс-секретарь президента России.
На вопрос девушки, есть ли представитель Кремля в списках гостей, он ответил: «А должен? Я – Песков». В ответ хостес предложила ему связаться с организаторами, чтобы пройти на открытие ГУМ-катка, сообщает издание Peopletalk.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,5 млн+26 190 / сут.
Умерли
44 718+559 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+26 266 / сут.
- Здание президиума РАН «заминировали» пакетом с продуктами
- В Роспотребнадзоре назвали продукты-переносчики COVID‑19
- Беглов поручил разработать меры поддержки ресторанов Петербурга
- В России стартует эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
- Госдума приняла законопроект о дистанционном оформлении SIM-карт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru