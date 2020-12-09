Между тем, Дмитрий Песков прокомментировал инцидент на катке на Красной площади, где распорядитель не пропустила его на открытие без пропуска.

«Пустили, как и всех. Обидно не было», — рассказал пресс-секретарь президента России.

На вопрос девушки, есть ли представитель Кремля в списках гостей, он ответил: «А должен? Я – Песков». В ответ хостес предложила ему связаться с организаторами, чтобы пройти на открытие ГУМ-катка, сообщает издание Peopletalk.





