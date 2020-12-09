Подмосковные катки подготовят к зимнему сезону к 20 декабря

Работы по подготовке лыжных трасс и катков Подмосковья к зимнему сезону планируется завершить до 20 декабря. Об этом рассказал глава областного Министерства благоустройства Михаил Хайкин. Он отметил, что к приёму посетителей готовят 164 катка, а также 126 территорий, на которых оборудована лыжня, сообщает «Радио 1».

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Между тем, Дмитрий Песков прокомментировал инцидент на катке на Красной площади, где распорядитель не пропустила его на открытие без пропуска.

«Пустили, как и всех. Обидно не было», — рассказал пресс-секретарь президента России.

На вопрос девушки, есть ли представитель Кремля в списках гостей, он ответил: «А должен? Я – Песков». В ответ хостес предложила ему связаться с организаторами, чтобы пройти на открытие ГУМ-катка, сообщает издание Peopletalk.


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ФОТО: RIAN
ТЕГИ:КатокПодмосковье
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