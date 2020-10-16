Подмосковные кафе и рестораны продолжат работать в обычном режиме

Чиновник добавил, что бани, химчистки, салоны красоты, ателье могут работать в штатном режиме при условии соблюдения санитарных норм, передает «Радио 1».

Накануне сообщалось, что в Московской области не планируется ввод электронных пропусков на передвижение в рамках сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

Между тем, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что в медучреждениях может появиться до 18 тысяч дополнительных инфекционных койко-мест.

