Подмосковные кафе и рестораны продолжат работать в обычном режиме
Новые ограничения по коронавирусу в Подмосковье не требуют новых правил дневной работы ресторанов и кафе, заявил глава регионального Минсельхоза Андрей Разин.
Вместе с тем он напомнил, что развлекательные мероприятия, включая дискотеки, в этих учреждениях запрещены с полуночи до 8 утра.
Чиновник добавил, что бани, химчистки, салоны красоты, ателье могут работать в штатном режиме при условии соблюдения санитарных норм, передает «Радио 1».
Накануне сообщалось, что в Московской области не планируется ввод электронных пропусков на передвижение в рамках сдерживания распространения коронавирусной инфекции.
Между тем, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что в медучреждениях может появиться до 18 тысяч дополнительных инфекционных койко-мест.
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