Названа стоимость самой дешевой маски в Подмосковье

В аптеках Московской области медицинскую маску можно купить за пять рублей, сообщила директор Мособлмедсервиса Ирина Полетыкина.

Кроме того, она исключает дефицит средств индивидуальной защиты.

«В государственной аптечной сети сейчас 5 млн масок, минимальная цена изделия – 5 рублей. Дефицита не будет, у нас заключён контракт, никаких проблем нет», – сказала Полетыкина.

По её словам, через государственную аптечную сеть реализуется 10 тысяч масок в день, что ниже, чем весной.

«Тогда около 30-50 тысяч масок в день проходило через государственную аптечную сеть. (...) Есть ещё коммерческие аптеки, их около 4 тысяч, и магазины, где также продаются маски. (…) Спрос при такой низкой цене возрастёт», – передает ее слова «Радио 1».



