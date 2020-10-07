Названа стоимость самой дешевой маски в Подмосковье
В аптеках Московской области медицинскую маску можно купить за пять рублей, сообщила директор Мособлмедсервиса Ирина Полетыкина.
Кроме того, она исключает дефицит средств индивидуальной защиты.
«В государственной аптечной сети сейчас 5 млн масок, минимальная цена изделия – 5 рублей. Дефицита не будет, у нас заключён контракт, никаких проблем нет», – сказала Полетыкина.
По её словам, через государственную аптечную сеть реализуется 10 тысяч масок в день, что ниже, чем весной.
«Тогда около 30-50 тысяч масок в день проходило через государственную аптечную сеть. (...) Есть ещё коммерческие аптеки, их около 4 тысяч, и магазины, где также продаются маски. (…) Спрос при такой низкой цене возрастёт», – передает ее слова «Радио 1».
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