Подмосковье вошло в число регионов с наименьшим уровнем бедности

Московская область обосновалась в первой пятёрке по доходам населения среди регионов, при этом уровень бедности находится на достаточно низком уровне. Такую оценку дал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. Он прокомментировал данные Росстата, озвученные министерством труда и соцзащиты.

Согласно этой информации, по итогам 2020 года в России числилось около 18 миллионов граждан с доходами ниже прожиточного минимума. Наибольший уровень бедности среди регионов фиксируется в Туве, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Там он составляет от 34 до 24 % населения. В целом по стране - 12%. Подмосковье вошло в список субъектов федерации с наименьшим уровнем бедности (от 5% до 10%).