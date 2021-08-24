Подмосковье вошло в число регионов с наименьшим уровнем бедности
Московская область обосновалась в первой пятёрке по доходам населения среди регионов, при этом уровень бедности находится на достаточно низком уровне. Такую оценку дал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. Он прокомментировал данные Росстата, озвученные министерством труда и соцзащиты.
Согласно этой информации, по итогам 2020 года в России числилось около 18 миллионов граждан с доходами ниже прожиточного минимума. Наибольший уровень бедности среди регионов фиксируется в Туве, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Там он составляет от 34 до 24 % населения. В целом по стране - 12%. Подмосковье вошло в список субъектов федерации с наименьшим уровнем бедности (от 5% до 10%).
Как отметил Журавлёв в эфире «Радио 1», жители Подмосковья иногда не в состоянии оценить место региона в рейтинге самых обеспеченных, так как сравнивают свои доходы с москвичами. Кроме того, по словам эксперта, Московская область отличается сложной структурой и неоднородностью.
«Есть Балашиха с одной экономикой, есть Красногорск с другой. Да, в среднем уровень бедности в Подмосковье существенно ниже, чем в других регионах. Однако субъективно жители региона ощущают это не так очевидно, так как свой уровень жизни сравнивают не с тем, что посчитал Минтруд, а с московскими зарплатами и ценами»», – заключил Дмитрий Журавлёв.
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