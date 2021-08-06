Подмосковье стало одним из лидеров рейтинга по индексу развития туристического потенциала

Московская область вошла в число лидеров рейтинга регионов России по индексу развития туристического потенциала, опубликованного в рамках совместного проекта СБЕР, РБК и НКР.



Подмосковье попало на пятую строчку списка, разделив ее с Новосибирской областью: оба региона стали обладателями индекса 5,8.

Первые позиции рейтинга заняли Краснодарский край (индекс 7,0), Крым (6,9), Татарстан (6,8), Ярославская область (6,2).

Отмечается, что общие затраты российских туристов за год снизились с 2,8 млрд рублей до 1,7 млрд рублей. При этом средняя продолжительность отдыха выросла с 4 до 6 дней.



Индекс развития туристического потенциала рассчитывается на основе доли чистой прибыли турбизнеса региона от чистой прибыли турбизнеса по стране в целом, доли занятости в туристическом секторе от общей занятости по региону, уровня зарплаты в туристическом секторе относительно средней зарплаты в регионе.

Из-за пандемии, оказавшей значительное влияние на туристическую отрасль, в качестве сопоставимых данных для расчета индекса были взяты показатели за период с июня 2020 по апрель 2021 года.

