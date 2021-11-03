Подмосковье не будет продлевать нерабочие дни
Период нерабочих дней в Московской области не будет продлеваться после 7 ноября в связи со стабилизацией ситуации с распространением коронавируса. Об этом объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Он подчеркнул, что в регионе продолжат действовать ограничения, введённые ранее.
Как уточнил губернатор, с 8 ноября на территории Подмосковья вновь откроются заведения общественного питания, Торгово-развлекательные центры, предприятия сферы услуг. Также будет возобновлено очное обучение в школах.
Воробьёв попросил работодателей продлить режим дистанционной работы не менее чем для 30% сотрудников, а также сохранить это формат для всех работников старше 60 лет, отмечает RT.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что стабилизация ситуации с COVID-19 в столице позволяет не продлевать режим нерабочих дней.
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