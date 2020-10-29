Подмосковье наращивает коечный фонд для COVID-больных
Уже около 15 тысяч коек для лечения пациентов, заразившихся новым коронавирусом, развёрнуто в Подмосковье. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев.
По его словам, койки разворачивают по географическому принципу – на севере, юге, востоке и западе области. Воробьёв в ходе прямого разговора с жителями на телеканале «360» отметил, что весенняя норма занятости коек уже превышена: заполняемость составляет 75-80%.
«Мы каждую неделю открываем новые и новые койки для того, чтобы оказывать помощь», - указал губернатор, добавив, что к середине ноября в регионе будет развернуто в общей сложности уже 18 тысяч коек.
Весной этого года в Подмосковье власти на пике открыли 10,9 тысяч коек, и занятых тогда было меньше, напомнил Воробьёв.
Сейчас, как утверждает губернатор, власти также занимаются оснащением средствами индивидуальной защиты и работают над тем, чтобы система здравоохранения справлялась с возросшей нагрузкой.
Число ежедневно выявляемых случаев заражения COVID-19 в Подмосковье с начала октября постепенно пошло вверх. В последние двое суток в регионе фиксируют более 500 новых случаев коронавируса.
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