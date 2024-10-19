Под Калининградом ликвидировали пожар на строящемся заводе на 5 тысячах «квадратов»

Крупный пожар на территории строящегося завода в Калининградской области полностью ликвидировали. Об этом сообщает МЧС России.

Ранее стало известно, что в Черняховске загорелся ангар строящегося предприятия по производству картофеля фри. Площадь возгорания составила 2 тысячи квадратных метров. По данным МЧС, пожар локализовали на 5 тысячах «квадратов».

«Пожар в Калининградской области полностью ликвидирован», — указали в ведомстве позже.

Огонь повредил девять ангаров.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарКалининградская ОбластьМЧС

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