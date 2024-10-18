Ангар строящегося завода по производству картошки фри загорелся в Калининградской области
18 октября 202419:27
Ангар строящегося завода по производству картошки фри загорелся в Калининградской области, сообщили в МЧС России.
Площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров, уточнили в ведомстве.
На месте происшествия работают 44 сотрудника МЧС и 15 единиц техники.
Ранее Пожар произошел в торговом центре в городе Королев Московской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Первый замминистра экономики Торосов покинет свой пост
- СМИ: Российские пилоты увидели в небе над Москвой НЛО
- «Зенит» разгромил со счетом 5:0 «Акрон» в матче РПЛ
- Минобороны предложило оформлять статус ветерана добровольцам при отправке на СВО
- В Хабаровске намерены построить новый театр вместо ремонта сгоревшего
- Ангар строящегося завода по производству картошки фри загорелся в Калининградской области
- Зеленский посетовал на нежелание ФРГ пригласить Украину в НАТО
- Генпрокурор РФ поручил проверить организацию питания в школах и детсадах
- Группа «Чайф» выпустила песню «Донбасское лето»
- Путин объяснил, почему он не поедет на саммит G20 в Бразилии
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru