Ангар строящегося завода по производству картошки фри загорелся в Калининградской области

Ангар строящегося завода по производству картошки фри загорелся в Калининградской области, сообщили в МЧС России.

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Площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров, уточнили в ведомстве.

На месте происшествия работают 44 сотрудника МЧС и 15 единиц техники.

Ранее Пожар произошел в торговом центре в городе Королев Московской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС России
ТЕГИ:Калининградская ОбластьПожарМЧС РФ

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