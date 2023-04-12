Под Екатеринбургом упал неопознанный летающий объект
12 апреля 202300:59
Жители расположенного под Екатеринбургом города Богданович наблюдали падение похожего на метеорит объекта, сообщают СМИ.
Неопознанный объект зафиксировала камера видеорегистратора автомобиля. Он упал в 21:03 по местному времени (19:03 по Москве).
После падения раздался сильный хлопок.
Данных о пострадавших нет. Комментариев от властей не поступало.
В феврале 2013 года над Челябинской областью упал метеорит. России тогда крупно повезло, заявил «Радиоточке НСН» генеральный директор Центра планетарной защиты Анатолий Зайцев.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+5 932 / сут.
Умерли
398 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 772 / сут.
- В Италии ввели режим ЧС из-за наплыва мигрантов
- Минобороны сообщило об испытании МБР на полигоне «Капустин Яр»
- Под Екатеринбургом упал неопознанный летающий объект
- «Манчестер Сити» разгромил «Баварию» в матче Лиги чемпионов
- Эксперт: не все ракеты РФ долетят до запада Украины из-за ПВО
- Павел Дуров прервал молчание и порассуждал о трудных временах
- Захарова: Запад свел заседание СБ ООН к политической демагогии
- Пушилин заявил о контроле над всеми административными зданиями Артемовска
- ЦБ ограничит ипотеку с экстремально низкими ставками
- Fox News: источник утечки из Пентагона может находиться в ЦРУ
11 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru