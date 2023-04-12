Под Екатеринбургом упал неопознанный летающий объект

Жители расположенного под Екатеринбургом города Богданович наблюдали падение похожего на метеорит объекта, сообщают СМИ.

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Неопознанный объект зафиксировала камера видеорегистратора автомобиля. Он упал в 21:03 по местному времени (19:03 по Москве).

После падения раздался сильный хлопок.

Данных о пострадавших нет. Комментариев от властей не поступало.

В феврале 2013 года над Челябинской областью упал метеорит. России тогда крупно повезло, заявил «Радиоточке НСН» генеральный директор Центра планетарной защиты Анатолий Зайцев.

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ФОТО: Метеориты
ТЕГИ:ЕкатеринбургНЛО

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