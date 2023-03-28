СМИ: Пентагон отказался обнародовать видео с тремя НЛО

Ведомство сослалось на их секретность. В военном ведомстве заявили, что располагают записью того, как три неопознанных летающих объекта были сбиты ранее американскими истребителями с использованием ракет Sidewinder. Однако кадры остаются засекреченными.

Объекты были сбиты в одно время с китайским аэростатом над Атлантическим океаном.

Напомним, американский президент Джо Байден прокомментировал уничтожение неопознанных летающих объектов над территориями США и Канады.

