Почтовое отделение в Москве оштрафуют за нарушение антиковидных мер

Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики COVID-19 в отделении «Почты России» на улице Смоленская в столице. Об этом заявила главный специалист территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ЦАО Виктория Ермакова.

Она подчеркнула, что в ходе проверки были выявлены такие нарушения, как отсутствие антисептиков для посетителей при входе, отсутствие достаточного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и контактных поверхностей, а также несоблюдение периодичности уборки и социальной дистанции.

Кроме того, по словам Виктории Ермаковой, в этом почтовом отделении также отсутствовало оборудование для обеззараживания воздуха. Она пояснила, что за выявленные нарушения предусмотрена административная ответственность – штраф до 500 тысяч рублей.