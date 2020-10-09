Почтовое отделение в Москве оштрафуют за нарушение антиковидных мер

Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики COVID-19 в отделении «Почты России» на улице Смоленская в столице. Об этом заявила главный специалист территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ЦАО Виктория Ермакова.

Она подчеркнула, что в ходе проверки были выявлены такие нарушения, как отсутствие антисептиков для посетителей при входе, отсутствие достаточного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и контактных поверхностей, а также несоблюдение периодичности уборки и социальной дистанции.

Кроме того, по словам Виктории Ермаковой, в этом почтовом отделении также отсутствовало оборудование для обеззараживания воздуха. Она пояснила, что за выявленные нарушения предусмотрена административная ответственность – штраф до 500 тысяч рублей.

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Между тем, ранее 9 октября стало известно, что в Stand Up Club #1 в центре Москвы было выявлено нарушение масочного режима. Об этом сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Руслан Блинов.

По его словам, проверка заведений на соблюдение масочного режима проводится в соответствии с указом мэра столицы Сергея Собянина. Мера направлена на профилактику распространения коронавирусной инфекции.

Блинов отметил, что в стендап-клубе посетители также игнорировали социальную дистанцию на входе в заведение. Кроме того, посетители были без перчаток. Теперь клубу суд вправе назначить штраф от 100 до 300 тыс. рублей.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:КоронавирусМоскваШтрафПочта России
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