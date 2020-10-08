«Альфа-банк» в Марьино опечатали за нарушения мер профилактики COVID-19

Роспотребнадзор приостановил работу отделения «Альфа-банка» на ул. Люблинская в районе Марьино из-за нарушений мер профилактики новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил журналистам ведущий специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ЮВАО Роман Павлов.

«Сотрудниками Роспотребнадзора совместно с ОАТИ проведено мониторинговое обследование помещения отделения «Альфа-банка», расположенное по адресу ул. Люблинская 171. Выявлены комплексные нарушения противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции», - сказал он.

Павлов уточнил, что в помещении банка отсутствуют бактерицидные облучатели воздуха, не проводится термометрия при входе в отделение, в местах общего пользования отсутствуют кожные антисептики. Кроме того, не представлена подтверждающая документация исследования сотрудников отделения на COVID-19 методом ПЦР. Также отделение банка не представило запас масок и перчаток для сотрудников, а также дезинфицирующих средства.

«Опечатана входная группа дверей данного отделения. Возбуждены материалы по ч.2 статьи 6.3 КоАП РФ. За данные нарушения предусмотрен штраф до 500 тыс. руб или приостановление деятельности до 90 суток. Материалы будут переданы в районный суд», - добавил он.

