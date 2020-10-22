Почти 60 тыс часов онлайн-занятий провели в рамках «Московского долголетия»
Преподаватели «Московского долголетия» с марта этого года провели в онлайн-режиме почти 60 тысяч часов занятий. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова напомнила, что они начались после введения в Москве режима самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Она подчеркнула, что преподаватели проекта проделали большую работу для того, чтобы организовать дистанционное обучение. Они выходили в прямые эфиры, проводили онлайн-занятия, записывали видеоуроки, а также помогали ученикам старшего возраста осваивать современные технологии.
Кроме того, по словам Раковой, с переходом на дистанционное обучение продолжили работу и курсы по компьютерной грамотности и работе со смартфонами, которые в настоящий момент стали как никогда актуальны для старшего поколения.
Добавим, в новом осенне-зимнем сезоне все желающие смогут записаться на занятия по музыке, театральному искусству, общей физической подготовке и художественно-прикладному творчеству. Помимо этого, по словам Анастасии Раковой, участников ждут новые направления - «Литературная мастерская» и «Онлайн-экскурсии». Всего доступно более 30 онлайн-активностей.
А ранее активнее заниматься обучением старшего поколения цифровым технологиям призвал депутат Мосгордумы Олег Артемьев. Он пояснил, что современные технологии делают столицу комфортнее и безопаснее. По его словам, особенно они актуальны в условиях пандемии коронавируса.
Старшее поколение нужно заинтересовать поучением знаний в этом направлении, чтобы они осознали, насколько онлайн-услуги могут упростить их жизнь. Обучением пенсионеров он предложил заняться на базе уже запущенного и успешно работающего проекта «Московское долголетие».
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