Почти 50 тысяч кубометров бетона уложили при строительстве электродепо «Южное»

Строительство производственных объектов в составе электродепо «Южное» завершается на юге столицы. Об этом рассказал руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Сейчас монолитные работы ведут в блоке складских помещений и площадок для хранения. Всего на территории электродепо возведут 46 зданий и сооружений производственного назначения общей площадью более 78 тысяч квадратных метров. В ходе работ на объекте уложено около 50 тысяч кубометров бетона», – отметил чиновник.

Электродепо улучшит обслуживание подвижного состава Замоскворецкой линии метро. В нем будут проходить ремонт и техобслуживание поездов этой ветки.

В отстойно-ремонтном корпусе будет 34 канавы: 25 отстойных, семь ремонтных, одну под обточку колесных пар и одну под камеру мойки. В этом корпусе депо продолжается устройство мягкой кровли, внутри идут отделочные работы, а также продолжается монтаж подрельсовых эстакад, затем приступят к установке технологического оборудования. Камеру мойки оснастят современным оборудованием, она сможет работать круглосуточно.

Ранее Загрутдинов сообщил создании «цифрового двойника» будущего электродепо «Бирюлевское» на российском программном обеспечении. По его словам, специалисты разработали базу из 12 тысяч элементов модели, в том числе вентиляции, системы отопления и кондиционирования, канализации.







