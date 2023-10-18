Почти 40 населенных пунктов Вологодской области обесточены из-за снежного шторма
Электричество в аварийном режиме отключено в 39 населенных пунктах Вологодской области из-за прохождения снежного шторма. Как сообщает областной главк МЧС на своём сайте, они расположены в трёх муниципалитетах, в этих поселениях проживают около 2400 человек.
Специалисты - энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения, все населенные пункты должны быть запитаны до конца дня. Днём ранее МЧС выпустило штормовое предупреждение о непогоде с прогнозом местами сильных осадки и возможным отложением мокрого снега.
Снежный шторм также потрепал Архангельскую области. Как сообщает ТАСС, филиалы энергетического холдинга «Россети Северо-Запад» функционируют в особом режиме, действуют аварийные бригады. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в течении среды, по прогнозу синоптиков, циклон с непогодой уйдет далее на восток.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru