Почти 160 населенных пунктов Подмосковья могут быть подтоплены весной

Почти 160 населенных пунктов Московской области с населением более 20 тыс. человек могут быть подтоплены во время весеннего половодья. Об этом сообщил в ходе совещания у губернатора Подмосковья Андрея Воробьева начальник регионального главка МЧС Сергей Полетыкин.

По его словам, высота снежного покрова на территории Подмосковья составляет до 66 см, тогда как среднемноголетние - 35 см. Согласно предварительному прогнозу, весеннее половодье в регионе будет в пределах и выше нормы.