Почти 160 населенных пунктов Подмосковья могут быть подтоплены весной
Почти 160 населенных пунктов Московской области с населением более 20 тыс. человек могут быть подтоплены во время весеннего половодья. Об этом сообщил в ходе совещания у губернатора Подмосковья Андрея Воробьева начальник регионального главка МЧС Сергей Полетыкин.
По его словам, высота снежного покрова на территории Подмосковья составляет до 66 см, тогда как среднемноголетние - 35 см. Согласно предварительному прогнозу, весеннее половодье в регионе будет в пределах и выше нормы.
В зоне риска находятся 158 населенных пунктов, расположенных на территории 30 городских округов, с общим количеством более 7,5 тыс. жилых домов. Речь идет в том числе о социально значимых объектах, объектах экономики, а также 47 участках автодорог. Потенциально опасные объекты и скотомогильники в зону подтопления не попадают, отметил Полетыкин.
Представитель МЧС также отметил, что половодье ожидается самым продолжительным с 2015 года, вскрытие льда на водных объектах региона произойдет в конце марта, передает ТАСС.
В Московской области будет организован штаб по контролю паводковой обстановки.
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