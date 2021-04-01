По просьбам жителей движение на семи столичных улицах станет односторонним

«Проблемы встречного разъезда доставляют большой дискомфорт жителям. Очень часто люди паркуются, превращая узкие улицы в односторонние. Чтобы на таких участках не приходилось терять время, пропуская встречные потоки, мы упорядочиваем движение, сохраняя везде, где это возможно, и места для парковки, и проезд», - заявили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

Кроме того, изменится направление одностороннего движения на участке Олонецкого проезда от улицы Менжинского до Староватутинского проезда. Это сократит путь на 410 м и поможет избежать перепробега транспорта.

Участок Проектируемого проезда №6334 от д. 15, корп. 29 на набережной Академика Туполева до улицы Радио станет двухсторонним. Это улучшит транспортную ситуацию в Басманном районе и сократит перепробеги до 700 м.

О сроках проведения работ ЦОДД сообщит позднее.

