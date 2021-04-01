По просьбам жителей движение на семи столичных улицах станет односторонним

Движение на семи московских улицах сделают односторонним по просьбам горожан. Речь идет о девяти улицах, благодаря изменению движения на них появится 252 дополнительных парковочных места. Кроме того, нововведения помогут исключить проблемы встречного разъезда на узких улицах.

Односторонними станут участки улиц Добролюбова, 6-го проспекта Новогиреева, Проектируемого проезда, улицы Спортивной, Клочкова, Плотинной. Одностороннее движение на них необходимо для обеспечения проезда - его ширина составляет всего 3,6 м.

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«Проблемы встречного разъезда доставляют большой дискомфорт жителям. Очень часто люди паркуются, превращая узкие улицы в односторонние. Чтобы на таких участках не приходилось терять время, пропуская встречные потоки, мы упорядочиваем движение, сохраняя везде, где это возможно, и места для парковки, и проезд», - заявили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

Кроме того, изменится направление одностороннего движения на участке Олонецкого проезда от улицы Менжинского до Староватутинского проезда. Это сократит путь на 410 м и поможет избежать перепробега транспорта.

Участок Проектируемого проезда №6334 от д. 15, корп. 29 на набережной Академика Туполева до улицы Радио станет двухсторонним. Это улучшит транспортную ситуацию в Басманном районе и сократит перепробеги до 700 м.

О сроках проведения работ ЦОДД сообщит позднее.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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