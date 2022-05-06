Площадь лесного пожара в Хакасии достигла 225 гектаров
Площадь пожара в районе дачных поселков «Южное» и «Саяны» в пригороде Абакана возросла до 225 гектаров, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на в ГУМЧС по республике Хакасия.
Всего выявлено двое пострадавших, еще 12 человек пришлось эвакуировать. От огня пострадали уже 30 строений, пожар бушует на площади около 10 тысяч кв. м.
Также огонь захватил садоводство в Абакане около горы Самохвал. В ведомстве уточнили, что огонь пытаются потушить с вертолета, также задействован пожарный поезд.
Ранее 6 мая жителей трех деревень Курганской области начали эвакуировать из-за природных пожаров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
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