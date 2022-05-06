Площадь лесного пожара в Хакасии достигла 225 гектаров

Площадь пожара в районе дачных поселков «Южное» и «Саяны» в пригороде Абакана возросла до 225 гектаров, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на в ГУМЧС по республике Хакасия.

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Всего выявлено двое пострадавших, еще 12 человек пришлось эвакуировать. От огня пострадали уже 30 строений, пожар бушует на площади около 10 тысяч кв. м.

Также огонь захватил садоводство в Абакане около горы Самохвал. В ведомстве уточнили, что огонь пытаются потушить с вертолета, также задействован пожарный поезд.

Ранее 6 мая жителей трех деревень Курганской области начали эвакуировать из-за природных пожаров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Лесные ПожарыПожарыХакасия
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