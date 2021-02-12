Пик непогоды в Москве придётся на вечер пятницы
Погода в Москве с каждым часом будет все хуже. Пик ненастья придется на вечер пятницы и в ночь на субботу. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптик добавил, что до настоящей «черной метели», когда не видно ни зги, не дойдет, однако вечером и ночью в столичном регионе прогнозируется ухудшение видимости до нескольких сотен метров.
А ранее Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до вечера пятницы. Высокая потенциальная опасность погоды связана с метелью, гололедицей и сильным ветром. По словам синоптиков, предупреждение о сильном снеге, метели, гололедице, снежных заносах и порывистом ветре до 13-18 метров в секунду в столице и области действует до 22.00 субботы, 13 февраля.
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