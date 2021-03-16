Песков заявил, что ситуация с COVID-19 позволяет постепенно снимать ограничения

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти российских регионов самостоятельно принимают решение о снятии органичений, введённых из-за коронавируса, сообщает РИА новости.

Комментируя снятие запрета на массовые мероприятия в Крыму по случаю годовщины его воссоединения с Россией представитель Кремля отметил, что это ответственность главы региона.

По его словам, вся страна «потихоньку выходит из «ковидных» ограничений», постепенно снимать которые позволяет статистика по числу заражённых коронавирусом.

«Слава Богу, кривая количества инфицированных людей позволяет нам дальше идти по этому пути. При этом каждый регион идёт в своей траектории движения. От региона к региону ситуация разная и каждый глава региона волен принимать решение – это его ответственность и его полномочия», - резюмировал Песков.

Ранее первый заместитель председателя госсовета Крыма Ефим Фикс заявил, что власти полуострова готовятся подать к Украине иск на сумму от 10 до 20 триллионов рублей, сообщает Ura.ru. Поводом для обращения в суд стала водная блокада республики.