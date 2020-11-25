Песков рассказал о возвращении Путина к командировкам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что наработанные меры по защите от коронавируса позволяют Владимиру Путину вернуться к активному графику командировок по стране, сообщает РИА ФАН.

Комментируя поездку главы государства в город Тобольск Тюменской области, представитель Кремля отметил, что принимаемые защитные меры и имеющийся опыт в плане обеспечения эпидемиологической безопасности, позволяют Путину более активно передвигаться по регионам.

«Чем президент и пользуется, возвращаясь в более активный график командировок», - добавил Песков.

Пресс-секретарь рассказал, что российский лидер также посетит город Саров, где побывает на полигоне федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, осмотрит новые разработки.

Представитель Кремля пообещал своевременно сообщать СМИ о грядущих поездках Путина в регионы РФ.

