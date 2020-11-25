Песков рассказал о возвращении Путина к командировкам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что наработанные меры по защите от коронавируса позволяют Владимиру Путину вернуться к активному графику командировок по стране, сообщает РИА ФАН.
Комментируя поездку главы государства в город Тобольск Тюменской области, представитель Кремля отметил, что принимаемые защитные меры и имеющийся опыт в плане обеспечения эпидемиологической безопасности, позволяют Путину более активно передвигаться по регионам.
«Чем президент и пользуется, возвращаясь в более активный график командировок», - добавил Песков.
Пресс-секретарь рассказал, что российский лидер также посетит город Саров, где побывает на полигоне федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, осмотрит новые разработки.
Представитель Кремля пообещал своевременно сообщать СМИ о грядущих поездках Путина в регионы РФ.
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