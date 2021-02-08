Первый в стране Учебный центр «Мои Документы» отмечает своё шестилетие

Учебному центру «Мои документы» исполнилось шесть лет. За этот период разработано более 60 очных и запущено более 230 дистанционных курсов для повышения квалификации сотрудников центров госуслуг.

Это первый в стране учебный центр, где специалистов обучают предоставлению услуг, искусству общения с людьми, основам стрессоустойчивости, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.