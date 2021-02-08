Первый в стране Учебный центр «Мои Документы» отмечает своё шестилетие

Учебному центру «Мои документы» исполнилось шесть лет. За этот период разработано более 60 очных и запущено более 230 дистанционных курсов для повышения квалификации сотрудников центров госуслуг.

Это первый в стране учебный центр, где специалистов обучают предоставлению услуг, искусству общения с людьми, основам стрессоустойчивости, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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По ее словам, за шесть лет центром было разработано более 60 очных и запущено свыше 230 дистанционных курсов для повышения квалификации сотрудников. Тренинги должен был пройти каждый новый специалист, для опытных сотрудников предусмотрены регулярные курсы повышения квалификации.

Ракова также отметила, что за 2020 год начали работать два уникальных проекта. Один связан с разработкой стандарта работы администраторов поликлиник. Второй называется «Персональный помощник» - он призван помогать людям с онкологическими заболеваниями.

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