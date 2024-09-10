Первый в 2024 году в Европе и РФ дальневосточный леопард родился в Сибири
В зоопарке Новосибирска 25 июля родился котенок дальневосточного леопарда, сообщил зоопарк в своем Telegram-канале.
Отмечается, что это первый дальневосточный леопард, рожденный в 2024 году в зоопарках Европы и России. Его родители – молодая пара леопардов Хиллари и Дава. Ветеринары спустя месяц после рождения осмотрели котенка и выяснили, что это девочка. Она уже начала выходить на прогулки, однако мама Хиллари старается прятать детеныша при любом беспокойстве.
Зоопарк уточнил, что самец Дава родился в московском зоопарке, а самочка Хиларри рождена в зоопарке Новосибирска.
Новосибирский зоопарк работает с дальневосточными леопардами с 1970 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru