Первый в 2024 году в Европе и РФ дальневосточный леопард родился в Сибири

Отмечается, что это первый дальневосточный леопард, рожденный в 2024 году в зоопарках Европы и России. Его родители – молодая пара леопардов Хиллари и Дава. Ветеринары спустя месяц после рождения осмотрели котенка и выяснили, что это девочка. Она уже начала выходить на прогулки, однако мама Хиллари старается прятать детеныша при любом беспокойстве.

Зоопарк уточнил, что самец Дава родился в московском зоопарке, а самочка Хиларри рождена в зоопарке Новосибирска.

Новосибирский зоопарк работает с дальневосточными леопардами с 1970 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

