Первый компонент вакцины от COVID-19 получили три миллиона москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на прошлой неделе в столице снизилась заболеваемость коронавирусной инфекцией, сообщет РИА Новости.

По его словам, первый компонент вакцины получили уже три миллиона москвичей, однако вопрос вакцинации от COVID-19 по-прежнему остается важным.

«Последняя неделя показала некоторое снижение заболеваемости в городе, но, тем не менее, сам уровень госпитализации, заболеваемости находится на очень высокой отметке», - подчеркнул Собянин.

Ранее в московском оперштабе по мониторингу ситуации с коронавирусом рассказали, что за последние сутки в Москве выявлено 6557 новых случаев COVID-19, сообщает RT.

