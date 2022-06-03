Первое судно с металлопродукцией из Мариуполя прибыло в Ростов-на-Дону
Судно типа «Славутич», загруженное листовым металлом, прибыло в порт Ростова-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ОАО «Ростовский порт».
Отмечается, что грузовое судно стоит на рейде в донской столице.
Сухогруз стал первым судном, зашедшим в порт Мариуполя после взятия города под контроль России и Донецкой народной республики.
В конце мая глава ДНР Денис Пушилин заявил о готовности мариупольского порта начать принимать и отправлять грузы, напоминает RT. Первый загруженный российский сухогруз «Астрахань» вышел из Мариуполя 31 мая, пишет РИА ФАН.
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