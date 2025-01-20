Перенос мощностей ростовского порта в промзону отложен на неопределенный срок
Перенос портовых мощностей в левобережную часть Ростова-на-Дону с правого берега отложен на неопределенный срок из-за отсутствия разрешения на строительство. Об изменении планов «Интерфаксу» сообщила заместитель ростовского губернатора, министр транспорта Алена Беликова.
Идея масштабного проекта переноса мощностей порта с правого берега Дона в промышленную зону «Заречная» на левом берегу стала дискутироваться с 2017 года. Проект был представлен в конце 2021 года. Изначально его предполагалось реализовать к концу 2025 года. Однако акционерное общество «Ростовский порт» стремилось ускорить работы на год.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», стоимость проекта на сегодня оценивается в 1,489 миллиарда рублей. Порт Ростова-на-Дону осуществляет отправки судов в страны Черноморского и Средиземноморского бассейнов. Там функционируют 19 стивидорных компаний.
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