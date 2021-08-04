«Переход в осенний режим». Тишковец рассказал о погоде в центральной России в августе
Постепенно переходить на осенний режим погода в центральной части России начнёт в середине августа. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он подчеркнул, что «Рубиконом будет середина месяца», пишет ТАСС.
«Вторая половина августа будет подготовкой к развороту на осень, ещё не буквально, конечно, но погода будет перестраиваться. Я не вижу в дальнейшем развития погоды по жаркому сценарию», — сообщил специалист.
При этом, по словам синоптика, температура в первой половине августа в центре России будет выше климатической нормы. Кроме того, в последний летний месяц норма по количеству осадков в регионе будет перевыполнена минимум в 1,5 раза, отмечает RT.
А ранее Евгений Тишковец рассказал, каким август будет в Москве. Синоптик заявил, что он будет противоположностью июля: дождливым и умеренно теплым. По его данным, среднемесячная температура воздуха в августе на большей части Среднерусской равнины будет соответствовать норме.
В первой декаде температура может подниматься до 30 градусов. К середине месяца показатель вернется в свое климатическое русло: ночами в среднем будет до плюс 8-13, днем - до плюс 18-23.е
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