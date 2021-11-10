Пензанская область готова ввести обязательную вакцинацию пожилых

Власти Пензенской области поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей региона старше 60 лет, однако решение должен принять Роспотребнадзор. Такую позицию озвучил губернатор Олег Мельниченко.

Он отметил, что в период нерабочих дней наметился хороший темп по вакцинации, за сутки сейчас прививаются до 12 тысяч человек. Как подчеркнул Мельниченко, в регионе в реанимации нет ни одного привитого пациента на сегодня.

Накануне в Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для горожан старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Соответствующее постановление издала главный санитарный врач Северной столицы Наталия Башкетова.

Как заявил сегодня глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, обязательная вакцинация не нарушило бы конституционные права граждан, отмечает RT. Однако, по словам Клишаса, такой порядок может быть установлен только через принятие федерального закона.

