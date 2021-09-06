Педагог в Дагестане, не пускавший в школу учениц без косынок, будет наказан

Власти Кайтагского района Дагестана привлекут к ответственности замдиректора Маджалисской школы, который не позволял ученицам посещать занятия без ношения головного убора. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

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Инцидент получил огласку после появления в социальных сетях видео, снятого в школе. На нем видно, что мужчина ограничивает доступ в учебное заведение девочкам, не надевшим косынки.

В сообщении администрации указано, что замдиректора по воспитательной работе Адамкади Курбанкадиев превысил свои полномочи. По словам администрации, ранее педагога уже предупреждали о недопустимости подобного поведения.

«Насильно заставлять носить косынку никого не будут, а тем более не будут отстранять от уроков», – цитирует руководство района РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:ХиджабШколаДагестан
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