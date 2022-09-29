Антонов: Россия будет защищать Крым как свою территорию
Политики в Соединенных Штатах заблуждаются, если считают, что готовность Москвы защищать свою территорию не распространяется на Крым или другие регионы, которые могут войти в состав России на основании народного волеизъявления, сообщил изданию National Interest российский посол в США Анатолий Антонов.
Также он предостерег Вашингтон от ошибочного представления о гипотетическом «локальном» ядерном конфликте в Европе. По словам дипломата, США не удастся «отсидеться за океаном» в случае такого противостояния.
Антонов заявил, что власти Соединенных Штатов в случае с Украиной «испытывают Россию на прочность». Вашингтон подталкивает ситуацию к столкновению ядерных держав, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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