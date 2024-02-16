Патрули в Москве отбуксировали за сутки 330 застрявших и после ДТП машин
Дорожный патруль Центра организации дорожного движения за минувшие сутки во время обильного снегопада в российской столице отбуксировал 330 автомобилей, которые попали в ДТП или застряли в снегу. Такую статистику опубликовал 16 февраля Департамент транспорта Москвы.
Как отметил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов, из-за рекордных осадков дорожный патруль ЦОДД функционирует в усиленном режиме. В общей сложности водителям помогают 37 экипажей на спецавтомобилях. Буксировку проводят новые «КамАЗы».
Кроме того, патрульные ЦОДД за сутки 31 раз оказали помощь участникам дорожно-транспортных происшествий, 50 раз выручили водителей, чьи машины сломались на проезжей части, и 14 раз вручную отрегулировали движение.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в выходные снегопады утихнут. При этом в столичный регион вернутся оттепель и сильный ветер.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru