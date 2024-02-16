Патрули в Москве отбуксировали за сутки 330 застрявших и после ДТП машин

Дорожный патруль Центра организации дорожного движения за минувшие сутки во время обильного снегопада в российской столице отбуксировал 330 автомобилей, которые попали в ДТП или застряли в снегу. Такую статистику опубликовал 16 февраля Департамент транспорта Москвы.

Как отметил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов, из-за рекордных осадков дорожный патруль ЦОДД функционирует в усиленном режиме. В общей сложности водителям помогают 37 экипажей на спецавтомобилях. Буксировку проводят новые «КамАЗы».