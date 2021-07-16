Паспорт коллективного иммунитета вводится в Хакасии

Правительство Хакасии приняло решение ввести в республике так называемые паспорта коллективного иммунитета. Предполагается, что они дадут преимущества предприятиям по работе в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса.

Такой документ смогут получить организации, в которых 60% сотрудников сделали прививку, либо переболели COVID-19 за последние шесть месяцев. В частности, заведениям общественного питания такой паспорт даст возможность снова функционировать в ночные часы.

В паспорте будут зафиксированы данные о вакцинации работников, о запасе дезинфицирующих средств в организации, а также о принятых мерах дополнительной безопасности. Заявку необходимо направлять в министерство экономического развития Хакасии.

Предприятия, которые получат паспорт коллективного иммунитета, будут проверять мобильные группы. С начала пандемии в Хакасии официально зарегистрировано около 28 тысяч случаев COVID-19, 24 060 пациентов вылечились, 680 заражённых умерли.

